Нижня палата Конгресу США обмежила Пентагон у співпраці з РФ

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 20:58

Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет, який обмежує співпрацю з Росією у військових питаннях.

За таке рішення проголосували 375 конгресменів, 34 висловилися проти.

Документ забороняє виділяти кошти на військову співпрацю з Росією доти, поки Конгрес не представлять докази того, що Росія звільнила "окуповану територію України" і припинила "агресивні дії, які загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і країн-членів НАТО".

Законопроект також забороняє Пентагону здійснювати будь-які дії, які можуть означати визнання російського суверенітету в Криму.

"Двостороння військова співпраця видається необгрунтованим доти, поки Росія продовжує проявляти агресію і залякувати партнерів і союзників США в Європі", - йдеться у висновку профільного комітету палати у справах Збройних сил.

Для відновлення можливості співпраці з Пентагоном Росії потрібно виконувати умови мінських домовленостей і робити кроки для досягнення цілей, поставлених в них.

Напередодні палата представників США схвалила законопроект про створення спеціального комітету для боротьби з "таємним впливом Росії на інші країни і народи".

Комітет повинен буде проводити зустрічі на регулярній основі, щороку звітувати перед Конгресом про виконану роботу, зокрема, повідомляти про здійснені російською владою спроби впливати і ключові ініціативи самого комітету.

Бюджет національної розвідки США в 2017 році повинен скласти близько $70,3 млрд.

Новая газета

Теми: США Росія
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