Горбатюк розповів, з якої зброї вбивали євромайданівців

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 22:00

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що двоє євромайданівців були застрелені зі снайперської гвинтівки.

Про це він повідомив в ефірі 112 телеканалу. 

"Нігоян був убитий мисливським набоєм. Жизнєвський та Нігоян були вбиті кулями, які використовує лише МВС (для примусової зупинки транспортних засобів), таких куль немає у вільному продажі, їх поставляють правоохоронним органам", - зазначив Горбатюк.

"Протестувальників, яких вбили до 20 лютого – це були мисливські набої, а 20 лютого вбивства здійснювалися із застосуванням нарізної вогнепальної зброї - автоматів Калашнікова, кулі виявлені 7,62 на 39. Також є двоє вбитих кулями калібру, які підходять саме до снайперської гвинтівки", - додав він.

За словами Горбатюка, експертизи підтвердили, що кулі у тілах Небесної сотні належали зброї МВС.

Як відомо, п'ятеро колишніх співробітників "Беркуту" обвинувачуються у розстрілі учасників акцій протесту на Майдані.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Євромайдан
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