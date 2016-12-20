Заступник голови АП придбав квартиру на Печерську за 5 мільйонів

858 переглядів
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 11:40

Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко придбав квартиру у Києві площею 121,3 квадратних метра за 5 091 450 гривень.

Повідомлення про відповідні суттєві зміни внесено на сайті Національної агенції з запобігання корупції.

Квартиру Павленко придбав 15 грудня у громадянина Ігоря Савича Бондаря.

Відповідно до декларації за 2015 рік, з 2007 року Ростислав Павленко володіє земельною ділянкою площею 2000 кв м у сели Шпитьки Київської області, а його дружина Олена – квартирою в Києві площею 43 кв м.

За минулий рік Ростислав Павленко отримав 210 464 гривні зарплати за основним місцем роботи і ще 2 977 гривень – за сумісництвом, а також 3 850 гривень у зв’язку з виконанням депутатських повноважень. Його дружина заробила 21 175 гривень зарплати за основним місцем роботи і ще 613 306 гривень – від підприємництва.

Відповідно до декларації за 2015 рік, готівкою подружжя мало по 90 000 доларів кожен, крім того Олена Павленко мала 109 332 гривні на рахунках у "Приватбанку".

У сукупності ці заощадження – якщо перевести валюту в гривні – менші за 5 мільйонів гривень.

Ростислав Павленко у коментарі "Українській правді" пояснив, що до тих коштів додалися гроші, зароблені у 2016 році: він мав "досить високу зарплату" як держслужбовець, його дружина також мала надійний дохід.

Чиновник уточнив, що придбав квартиру у Печерському районі Києва на "кошти, накопичені за близько 20 років, та отримані вподовж цього року".  

"Українські новини" зазначають, що попередній власник квартири Ігоря Бондар має те ж прізвище, ім'я та по батькові, як і виконувач обов'язків ректора Київського університету культури та мистецтв, а колись – помічник Михайла Поплавського та Олександра Омельченка, коли ті були нардепами.

Однак сам Павленко запевнив агенцію, що не знає цю людину й перетинався з Бондарем винятково в контексті купівлі-продажу. "Швидше за все, це просто однофамілець", – припустив Павленко.

Олена Рощенко, УП

Теми: декларація Адміністрація президента
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Безпорадність НАЗК і готівка недоторканних 19 грудня 2016, 15:18
Активісти: Е-декларування під загрозою скасування Конституційним Судом 19 грудня 2016, 00:32
24-річний прокурор виявився власником майна на півмільйона доларів 16 грудня 2016, 15:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НБУ видав "Приватбанку" 15 мільярдів гривень "рефінансу"
Вбивця посла РФ у Туреччині вигукував гасла на захист Сирії
Після вбивства посла РФ в Анкарі стріляли під посольством США
Трагедію в Берліні поліція вважає умисним нападом
Усі новини
Відео

Український монтажер поєднав в одне відео 200 стрічок, якими запам'ятається 2016 рік

Вчені пояснили

700 млн подарунків за ніч – як Санті вдається встигнути до кожної дитини