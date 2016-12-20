Сім'ї зниклих учасників АТО хочуть групу в рамках Мінська

640 переглядів
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 14:16

Сім'ї зниклих безвісти учасників АТО звертаються до української влади і світової спільноти з проханням створити в рамках мінського процесу групу волонтерів для пошуку їх рідних на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

Про це сказала на брифінгу у вівторок мати двох зниклих безвісти бійців батальйону "Айдар" Катерина Хом'як, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо про полонених говорять, то про своїх дітей ми не знаємо нічого... Ми хочемо, щоб на рівні Мінських домовленостей була створена підгрупа з волонтерів, які могли б проводити пошук зниклих безвісти на територіях, непідконтрольних Україні", – сказала Хом'як.

Вона підкреслила: "Можливо, ця група буде складатися з представників Росії, міжнародних організацій, але цю тему треба піднімати".

Хом'як зазначила, що сім'ї зниклих безвісти військових не можуть домогтися надання статусу учасника бойових дій зниклим.

"Вони зайшли в сектор бойових дій, а наказу про вихід не було. І куди ми тепер тільки не зверталися – ніде нам допомогти не можуть", – сказала вона.

У свою чергу, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт зазначив, що наразі зниклими безвісти в ході АТО на сході України числяться 492 людини.

"За той рік змінився статус 216-ти осіб – це люди, які з 2014 року відносилися до групи безвісти зниклих... Ми будемо йти далі, і продовжувати пошук. Тому що, навіть якщо наші хлопці загинули і лежать в землі, нам необхідно повернути їх останки рідним, щоб вони могли їх поховати по-християнськи", – підкреслив він.

Тандіт нагадав, що з початку проведення АТО, з квітня 214 року, було знайдено або звільнено 3084 українця.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб 20 грудня 2016, 13:00
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони 20 грудня 2016, 12:22
АТО: Під вогонь артилерії потрапили Широкине, Водяне і Луганське 20 грудня 2016, 07:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб
За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Фото

15 переможців фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки"