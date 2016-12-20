ГПУ викликала підозрюваного екс-нардепа на допит

4054 перегляди
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 15:52

Генеральна прокуратура опублікувала повістки на адресу колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Повістки опубліковані на сайті ГПУ.

Так в одній із повісток сказано, що Шепелєв викликається на допит до Головної військової прокуратури Генпрокуратури 26 грудня на 9 годину "для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000003900 від 13.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

 
Шепелєва викликають до ГПУ

Ще однією повісткою Шепелєва викликають на допит 28 грудня "для відкриття підозрюваному стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження № 42016000000003900".

Як відомо, колишнього нардепа від БЮТ і Партії регіонів Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

ЗМІ повідомляли, що Шепелєв погодився співпрацювати зі слідством у Росії і дав свідчення щодо низки українських політиків в обмін на своє звільнення зі слідчого ізолятора.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ відзвітувала про багатомільйонну корупцію в Одесі 20 грудня 2016, 11:40
Колишнього голову Вищого госпсуду оголосили у розшук 19 грудня 2016, 19:54
Екс-топ-менеджеру "Київміськбуду" повідомили про підозру 19 грудня 2016, 17:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень
АМКУ зобов'язав Київраду скасувати заборону на продаж алкоголю вночі
П'ять місяців після вбивства Шеремета: Результатів немає, слідство триває
"Приватбанк" заявляє, що відновив платежі ФОПів та юросіб
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Е-шарж

Без паніки, гроші є!