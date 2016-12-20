Путіна висунули на здобуття Нобелівської премії миру

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Вівторок, 20 грудня 2016, 18:48

Глава французького "Центру політичних і міжнародних відносин" (CFPA) Фаб'єн Боссара, який відомий своєю симпатією до Росії, заявив, що офіційно висунув кандидатуру президента РФ Володимира Путіна на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це він заявив "РИА Новости".

"Як глава CFPA я офіційно представив кандидатуру, направивши до Нобелівського комітету лист, повідомивши, що, на мою думку, президент Володимир Путін може отримати Нобелівську премію миру як нагороду за його миротворчі зусилля", - повідомив політолог.

За словами Боссара, він розраховує на підтримку висунутої ним кандидатури іншими експертами і політиками.

Він заявив, що раніше президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру, коли американські війська все ще перебували в Іраку. Таким чином, на думку Боссара, авіаудари по позиціях терористів в Сирії не повинні перешкодити присудженню Путіну нобелівської нагороди.

Як відомо, в минулому році Боссара особисто вручав главі Чечні Рамзану Кадирову приз французького "Центру політики та міжнародних відносин" "За протидію тероризму і хоробрість".

Нагадаємо, 16 березня 2014 року після введення за наказом Путіна військ РФ до Криму там відбувся так званий "референдум", за підсумками якого Росія включила Крим до свого складу. Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Нобелівська премія миру за 2016 рік була присуджена президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за "рішучі зусилля із закінчення громадянської війни, що тривала більше 50 років".

Теми: Путін
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Коментарі — 2
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IP: 195.64.182.---Крысинда Мышавская20.12.2016 20:17
Феерический цинизм ! Боже, кто мог подумать, что все написанное Оруэллом станет нашим сегодняшним днем...
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IP: 178.54.7.---d2alex20.12.2016 19:51
Цікаво, саме за які миротворчі зусилля Ху@ло заслужило повагу цього жабоїда.
Не можна ж просто так висувати кандидата на премію, треба ж чимось обгрунтовувати ...
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