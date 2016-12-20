Стало відомо, хто замінить Саакашвілі на посаді губернатора

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Вівторок, 20 грудня 2016, 20:05

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, який є директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Як повідомив "Українській правді" член комісії з відбору Ігор Коліушко, резервним кандидатом на вказану посаду обрали Сергія Мазура, який наразі працює мером Балти.

Степанов працював першим заступником голови Одської ОДА у 2008-2010 роках.

Нагадаємо, у фіналі конкурсу було 5 кандидатів на посаду губернатора.

Українська правда

Теми: Одеса кадри
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IP: 82.145.222.---скорп20.12.2016 20:29
Саакашвила ))
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