Стало відомо, хто замінить Саакашвілі на посаді губернатора
Конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, який є директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".
Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.
Як повідомив "Українській правді" член комісії з відбору Ігор Коліушко, резервним кандидатом на вказану посаду обрали Сергія Мазура, який наразі працює мером Балти.
Степанов працював першим заступником голови Одської ОДА у 2008-2010 роках.
Нагадаємо, у фіналі конкурсу було 5 кандидатів на посаду губернатора.
Українська правда
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