Луценко побував у колонії – і її керівництво звільнили

У Міністерстві юстиції вирішили звільнити керівництво Райківської виправної колонії №73 в Житомирській області після перевірки її генпрокурором Юрієм Луценком.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

20 грудня у прокуратурі області провели нараду керівників правоохоронних органів із керівниками облради, облдержадміністрації, Бердичівських райради й РДА, на якій обговорили дотримання прав в'язнів у Райківській колонії і фінансування таких установ.

Прокурор області Любомир Війтович повідомив, що тривалі й системні порушення вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства у діяльності адміністрації колонії потребують невідкладних скоординованих заходів для їх усунення.

"Під час перевірки генеральним прокурором установлено, що покращення стану законності та додержання конституційних прав в’язнів в установі не відбулося", – сказав він.

Війтович упевнений, що службові особи кримінально-виконавчої системи в області неналежно ставляться до виконання обов’язків.

На нараді заслухали звіти та пояснення керівництва Райківської виправної колонії №73 та управління пенітенціарної служби в області.

Прокурор області наголосив, що права й свободи в'язнів може обмежити лише суд і лише тією мірою, яку допускає законодавство.

Представники влади запевнили, що на найближчих засіданнях сесій рад розглянуть питання про внесення змін до програм профілактики злочинності з метою виділення коштів для покращення матеріально-побутового стану у виправних колоніях області.

Також обговорювали розвиток виробництва на підприємствах виправних колоній, пошук нових ринків збуту продукції та розробку нових видів виробничої діяльності.

На нараді узгодили спільні заходи для усунення виявлених недоліків з метою забезпечення конституційних прав в'язнів у Райківській виправній колонії №73, а також додаткового фінансування установ виконання покарань області.

Також вирішено питання постачання ліків до медичної частини колонії.

Ситуацію контролює генпрокурор.

Олена Рощенко, УП