Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг

Протягом минулого тижня обстріли в зоні АТО різко зросли порівняно з тижнем до того.

Про це у четвер на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

За його словами, загалом кількість випадків порушення режиму тиші зросла на 75%, а використання забороненої Мінськими угодами зброї – на 300%.

Крім того, за його словами, спостерігачі зафіксували щонайменше 985 вибухів, спричинених вогнем з мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Для порівняння, за тиждень до того було зафіксовано лише 242 таких вибухи.

З них 843 вибухи були зафіксовані протягом вихідних у районах на південь та південний схід від Світлодарська. За словами Хуга, на цю гарячу точку припадає половина від всієї кількості порушень.

"За цими сухими фактами криється колосальне підвищення рівня насильства", – констатував Хуг.

Крім того, за його словами, в неділю за 6 годин спостерігачі чули 700 вибухів, 680 з яких оцінили як постріли артилерії калібром 122 мм та 20 танкових вибухів.

У Дебальцевому, що контролюється "ДНР", спостерігачі вночі у суботу чули 12 пострілів з реактивних систем залпового вогню. Наступного дня – чули ще 43 такі постріли, а також 1900 вибухів невизначеного походження.

"Бойова активність і досі не згасає в районі Світлодарська і Дебальцевого. Лише вчора зафіксували понад 1100 вибухів. Патрулі змушені були відступити і до кінця не впевнені, що зараз там відбувається", – додав він.

Для порівняння він заявив, що за попередній тиждень спостерігачі зафіксували лише 15 розривів мінометних мін у цьому секторі.

На трикутник Авдіївка – Ясинувата ­– Донецький аеропорт припадає більшість решти насильницьких дій за минулий тиждень, 1/4 від загальної кількості.

Він додав, що особливо гаряче було в п'ятницю – тоді з центра Донецька спостерігачі чули 504 вибухи на відстані 6 – 10 км на північний захід.

Решта чверть порушень відбулися біля Маріуполя, Горлівки, в західній частині Луганської області та на західній і південно-західній околиці Донецька. За його словами, там було зафіксоване найгірше насильство з серпня.

Він додав, що за винятком 1 вересня, з початку року не було жодного дня, без порушення режиму тиші, а за цілий рік зафіксовано понад 300 тисяч порушень режиму тиші. Більшість – з застосування забороненого озброєння.

Також Хуг розповів, що у понеділок спостерігачі у підконтрольному уряду України Луганському бачили свіжу воронку лише за 150 м від дитячого садка, одне з вікон якого було вибите вибуховою хвилею. Тоді ж вони чули, як 2 міни розірвалися за 500 м від них.

Тижнем раніше, за його словами, спостерігачі були у підконтрольній бойовикам "ДНР" Саханці і там зафіксували воронку від 120 мм артилерійського снаряда за 20 м від школи.

Хуг також додав, що на КПВВ "Майорськ" у середу спостерігачі бачили тіло чоловіка, якого застрелили в голову кількома годинами раніше.

Загалом, за його словами, з січня до листопада зафіксували 83 летальні випадки та 305 випадків поранення цивільного населення.

Олег Шанковський, УП