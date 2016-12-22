Депутат у Дніпрі попався на хабарі

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Четвер, 22 грудня 2016, 16:47

СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Згідно з інформацією, зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Українська правда

Теми: Дніпро СБУ
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Коментарі — 2
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IP: 95.108.133.---kerubino22.12.2016 18:08
та посадіть вже хоч одного злодія ,чи хабарника ,а то все робите вигляд діяльності ,а всі "любі друзі "гуляють на волі .В Украіні нге влада ,а кримінальна структура ,а керують смотрящі ,з паханом на веху .
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IP: 37.55.82.---Виктор Кривцов22.12.2016 17:52
Без прізвища новина ні про що .
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