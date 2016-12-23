Схеми: У НАЗК немає доступу до е-декларацій співробітників СБУ

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 03:44

Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що ніхто з членів НАЗК не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

"З такими деклараціями повинні працювати тільки ті особи, які мають доступ до державної таємниці. У НАЗК поки ніхто не має доступу до державної таємниці", - зазначила Корчак.

Таким чином НАЗК - орган, який повинен перевіряти дані, зазначені в деклараціях на корупційні ознаки - не має доступу до декларацій Служби безпеки.

"СБУ забезпечило приміщення, яке опечатано, де розташовані електронні декларації даних посадових осіб. Тобто працівники СБУ заповнили електронні декларації, але поки фізично ці декларації знаходяться в цьому опечатаному приміщенні", - додала Корчак.

"В СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і відповідний закон захищає відомості про їхню особу і про фінансування їхньої діяльності. Водночас керівництво Служби безпеки і публічні працівники не підпадають під цю категорію", - зазначив співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак.

Представники міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією Transparency International Україна вважають, що позиція СБУ суперечить духу закону про електронне декларування.

Такої ж думки дотримуються і юристи громадської організації "Центр протидії корупції", яка лобіювала електронне декларування, а тепер буде оскаржувати в суді засекречування інформації про статки працівників спецслужби.

Радіо Свобода

Теми: СБУ декларація НАЗК
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