6-ий позов до Росії в ЄСПЛ буде поданий на початку 2017 року - Мін'юст

Україна продовжує підготовку шостого позову до Росії в Європейський суд з прав людини, який стосується подій на Донбасі і в Криму в 2015-2016 роках, скарга буде подана на початку наступного року.

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Шостий позов до ЄСПЛ ще не поданий, ми поки на стадії підготовки, акумулюємо всю інформацію. Думаю, що на початку наступного року шостий позов буде поданий", - сказала вона.

За її словами, Мін'юст при підготовці позову "пише хронологію подій".

"Суд може прийняти рішення розділити документи на дві частини (по Донбасу і по Криму - ІФ)", - сказала вона.

Севостьянова пояснила, що відсутність поспіху з подачею чергового позову пояснюється тим, що Україна сфокусувалася на перших двох позовах до ЄСПЛ, які суд почав розглядати.

"Дуже важливо для нас показати якісну позицію по першому і другому позовах, за якими почалася робота, суд почав їх розглядати. Для нас пріоритетно підготувати матеріали, щоб на перших етапах відстояти всі позиції", - підкреслила вона.

Вона зазначила, що по новому позову, котрий готується, збирається великий масив інформації, яка вимагає обробки - правоохоронні органи України активно надають доказову базу.