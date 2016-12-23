Міноборони перевірить забезпечення евакуації на Світлодарській дузі

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що особовий склад в зоні антитерористичної операції забезпечений транспортом для евакуації.

Про це Полторак сказав під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні особовий склад, який виконує бойове завдання в зоні антитерористичної операції, виходячи з наших можливостей, забезпечений транспортом для евакуації. В цьому році ми заключили контракт на 60 автомобілів, і також планували 40 в наступному", – сказав міністр.

За його словами, при необхідному фінансуванні Міноборони готове збільшити кількість евакуаційного транспорту.

Також очільник оборонного відомства зазначив, що наразі проводиться службова перевірка стосовно ситуації з евакуацією, яка сталася на Світлодарській дузі.

"Щодо порядку забезпечення евакуації на Світлодарській дузі, то сьогодні міністерська перевірка працює. За підсумками роботи я прийму рішення", - сказав Полторак.

Раніше в мережі Інтернет з'явилося відео звернення одного з волонтерів, який був присутній на Світлодарській дузі під час евакуації поранених після наступу бойовиків.

За словами волонтера, поранених бійців вивозили своїми силами волонтери та небайдужі громадяни, оскільки спеціальна техніка була відсутня.