Розвідка: бойовики обстріляли Дебальцеве й запросили російські ЗМІ

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Субота, 24 грудня 2016, 15:40

Противник здійснює заходи з метою звинувачення української сторони у зриві досягнутих домовленостей щодо взаємного припинення вогню.

Про це заявляє Головне управління розвідки на своїй сторінці в Facebook.

ГУР повідомляє, що 23 грудня російськими окупаційними військами здійснено обстріли м. Дебальцево із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

"Для фіксації наслідків провокації, підготовки та поширення пропагандистських матеріалів, що дискредитують ЗС України, залучено кореспондентські групи провідних російських ЗМІ під керівництвом офіцерів Центру інформаційно-психологічного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Зранку в суботу прес-центр штабу АТО повідомляв, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил АТО на Донбасі.

Українська правда

Теми: розвідка Донбас
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