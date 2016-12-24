Порошенко: народ добре розрізняє популістів – що з вилами, що з косами

2155 переглядів
5
Субота, 24 грудня 2016, 16:29

Президент Петро Порошенко вважає високу явку на виборах в об'єднаних територіальних громадах свідченням підтримки децентралізації в суспільстві.

Про це він заявив під час відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об’єднаних територіальних громад, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, на цих виборах явка громадян виявилася значно вищою, ніж на загальнонаціональних місцевих виборах минулого року, а деінде - взагалі вийшла на рівень президентських чи парламентських виборів.

"Вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізації. Така активність виборців в купі з вашою перемогою демонструє, що люди не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали", - зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за рік завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства надходження лише власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж утричі.

За його словами, в цілому загальний фонд місцевих бюджетів збільшився ушестеро в порівнянні із надходженнями до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу об’єднань.

Президент додав, що загалом по країні загальний фонд всіх місцевих бюджетів, тобто власні доходи та субвенції, зріс лише за рік в півтора рази.

"Реформа із децентралізації є однією з ключових, і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями та реальними коштами. Наступного року наявні об’єднані місцеві громади отримають можливість використати близько дев’яти мільярдів гривень на важливі проекти – лікарні, дороги, котельні, тощо", - сказав Порошенко.

За його словами, на порядку денному – розширення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні земельними ресурсами.

В той же час, за словами президента, окремі політичні сили не полишають зусиль дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи для цього всі методи: від махрового популізму до псевдомасових протестів.

"Але український народ вже добре розрізняє тих, хто готовий нести відповідальність за країну та робити реальні справи від популістів всіх кольорів - що з вилами, що з косами", - зазначив Порошенко.

Українська правда

Теми: Порошенко вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко зробив Куцика керівником ДУС 23 грудня 2016, 20:50
Порошенко закликав Росію забезпечити тишу на Донбасі 23 грудня 2016, 19:16
Стало відомо, про що говорив Порошенко на вечірці БПП 23 грудня 2016, 15:49
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.92.181.---Bogdan Svoboda24.12.2016 17:02
він звичайно брехун і популіст, але оті що з вилами і з косами чемпіони у брехні і популізмі
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.78.245.---jack22224.12.2016 16:48
Приватбанк срочное сообщение.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.78.245.---jack22224.12.2016 16:44
Шоколадна братія зажралась.В пошуковій системі напишіть"приватбанк срочное сообщение Тимошенко."
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.95.47.---Fry24.12.2016 16:43
і бариг
ВідповістиЗ цитатою
IP: 23.104.17.---Artur Kutskyi24.12.2016 16:41
І брехунів.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ
Через обстріл бойовиків Авдіївка знову залишилася без води
Польський уряд позбавив фінансування портал української громади prostir.pl
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію
Усі новини
Цілуйтеся та смійтеся

Психологи назвали 10 хороших звичок щасливих пар

Література

Білоруські письменники про книговидавництво та вплив української літератури