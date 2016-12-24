Бойовики обстріляли гуманітарну групу: не дали забрати свого ж загиблого

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Субота, 24 грудня 2016, 19:58

У зоні проведення АТО на Світлодарській дузі бойовики у порушення домовленостей про режим повного припинення вогню, обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200".

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 24 грудня.

"На нас вийшли представники військового підрозділу, який розташований безпосередньо на лінії зіткнення та повідомили, що у визначеному місці  може перебувати тіло загиблого з протилежної сторони (бойовика). Наша група виходила у так звану нейтральну зону, щоб забрати тіло загиблого та найближчим часом передати представникам протилежної сторони. Але  нас обстріляли, протягом 40 хвилин... Стріляли прицільно, але  невлучно", - повідомив координатор групи Михайло Котелевський. 

За його словами, найвірогідніше, обстріл вівся зі стрілкового озброєння ПК 7.62  та 5.45. 

Також Котелевський додав, що група виконала усі умови домовленості. 

"Ми вийшли всі у чорних костюмах, на нас були світло-зелені жилети. Їх довелося залишити там, щоб влучно не стріляли", - додав він.

Теми: АТО жертви
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