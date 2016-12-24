Польща вимагає від РФ записи розмов з літака, що розбився під Смоленськом

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Субота, 24 грудня 2016, 20:57

Міністерство національної оборони Польщі звернулося до Росії з вимогою передати записи розмов, зареєстрованих у кабіні літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом.

Про це йдеться у комюніке відомства, повідомляє "Польське радіо". 

Зазначається, що заява президента РФ Володимира Путіна на прес-конференції 23 грудня свідчить про те, що в розпорядженні російської сторони є зміст розмов між пілотом і пасажирами, який не було передано Польщі.

У комюніке Міністерство національної оборони також зазначено, що у цьому тексті представлено абсолютно фальшиву картину перебігу подій, які нібито призвели до смоленської трагедії, а заява Путіна може свідчити про те, що стенограми і записи були сфальсифіковані.

"Це стало основною причиною систематичного очорнювання Польщі російськими політиками і представлення світовій громадській думці брехливої версії трагедії, яка довела до загибелі президента Польщі і всієї національної еліти", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Польща Росія
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