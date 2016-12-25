У Німеччині обіцяють збільшити число висланих мігрантів

У 2017 році число мігрантів, які залишили Німеччину, має сильно збільшитися.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 25 грудня, передає DW.

За його словами, в 2016 році цей показник зріс здебільшого завдяки спрощенню процедури добровільного виїзду. На ці цілі передбачено додатково виділити 40 млн євро.

Він також порушив тему визнання безпечними країн Магрибу. В цьому випадку процес розгляду заявок на притулок проходив би швидше, в тому числі і для тунісців. Міністр нагадав, що визнання країн Магрибу безпечними блокують "зелені".

Підозрюваний у скоєнні теракту в Берліні, тунісець Аніс Амрі, повинен був бути депортований з Німеччини, проте до цього справа так і не дійшла через відсутність необхідних документів. Вони були отримані владою Німеччини занадто пізно.

Крім того, де Мезьєр знову повторив свою пропозицію обмежити доступ до соціальних виплат і прискорити депортацію тих мігрантів, особистості яких складно встановити і які не сприяють в цьому.

Де Мезьєр також заявив, що режим посиленого прикордонного контролю на кордоні з Австрією, який закінчується в лютому 2017 року, буде продовжено "на багато місяців".

Томас де Мезьєр нагадав і про те, що німецькі спецслужби налічують близько 550 ісламістів, які загрожують суспільній безпеці.

"Деякі з них знаходяться в Сирії, а деякі в тюрмі", - сказав міністр.

За його словами, близько 200 людей, що представляють потенційну загрозу, зараз живуть в Німеччині. При цьому він визнав, що з юридичної точки зору неможливо цілодобово спостерігати за кожним з них.