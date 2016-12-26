В зоні АТО зникли двоє бійців, які вертались з лікарні – штаб

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Понеділок, 26 грудня 2016, 22:39

У зоні антитерористичної операції зникли двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє у понеділок ввечері прес-центр штабу АТО.

"Близько16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ "Золоте" два військовослужбовця однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками", – йдеться в повідомленні.

Наразі з ними зв’язок відсутній.

Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначають у штабі.

Теми: АТО
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IP: 95.135.3.---FLAG26.12.2016 23:18
Дай Бог,щоб хлопці не попали в полон до цих "виродків".
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