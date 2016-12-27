Медіагрупа Коломойського закриває Ukraine Today

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Вівторок, 27 грудня 2016, 09:07

Проект Ukraine Today з 1 січня 2017 року припиняє своє існування.

Про це повідомляється на сайті медіагрупи.

"Проект мав стати голосом країни на міжнародну спільноту. По суті, у 2014 році це була єдина можливість для нас бути почутими. Але зараз держава взяла на себе цю функцію, і ми вважаємо, що нашу місію завершено", - йдеться у заяві гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка.

"Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава, в той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для нас неможливо ", - додав він.

У повідомленні сказано, що група виконає всі свої зобов’язання перед співробітниками UT у повному обсязі.

Як відомо, проект стартував у серпні 2014 року.

Медіахолдинг "1+1 медіа" належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали рішення про націоналізацію Приватбанку.

Українська правда

Теми: Коломойський ЗМІ
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