Савченко презентувала свою платформу "думаючих українців"

Народний депутат України Надія Савченко, презентувала у Львові свою громадську платформу "РУНА".

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Савченко, "РУНА" не політичний проект, а "природне об'єднання людей, які чують суть, саму ідею, а не гасла і популізм".

"РУНА" - це рух українського народу, активних, думаючих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи. Це революція українського народу як виняткове вимога Революції гідності", - сказала Савченко в ході презентації.

Вона підкреслила, що відповідна партія з'явиться, "коли це буде потрібно".



Савченко розповіла, що за допомогою експертів розроблено проекти змін політичної системи в країні і її рух буде їх популяризувати, щоб показати громадянам України, що саме потрібно зробити для того, щоб змінити їх життя на краще.

Водночас, як передає Укрінформ, Савченко пояснила, що її проект не фінансує ніхто, крім людей, які хочуть допомогти.

"Ніхто мене не фінансує, але є люди, які питають: як ми можемо вам допомогти? Тому у нас є два відкритих фонди. Один зареєстрований на мене, його відкрила ще моя сестра, коли я знаходилася у в'язниці. Другий фонд відкритий на громадську організацію (ГО "Народний трибунал України", - ред..)", - сказала Савченко.