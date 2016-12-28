АТО: 44 атаки, з мінометів та артилерії обстріляно Широкине

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Середа, 28 грудня 2016, 07:31

Попри режим повного припинення вогню, окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. Також по Широкиному вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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