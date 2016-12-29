Землі екс-міністра Захарченка повернули в держвласність

2858 переглядів
0
Четвер, 29 грудня 2016, 04:44

Прокуратура повернула в державну власність земельну ділянку площею майже 1 га, яка належала родині екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Відзначається, що виконавчий комітет Підгірцівської сільської ради передав землю сім'ї Захарченка, порушивши норми земельного законодавства.

"Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій", - йдеться в заяві.

Господарський суд Київської області прийняв рішення про задоволення позовних вимог прокуратури та скасовав рішення про надання землі Захарченко.

Теми: прокуратура Захарченко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка 28 грудня 2016, 17:40
САП оскаржила запобіжний захід Охендовського 27 грудня 2016, 14:54
Луценко доручив оцінити дії комунальників і поліції під час знесення МАФів 26 грудня 2016, 11:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Депутат: ГПУ покриває нелегітимність комісії, яка обирає голову ДБР
Телеканал UBR припиняє мовлення
Землі екс-міністра Захарченка повернули в держвласність
Телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії
Усі новини
Друг

Осиротілий песик Керрі Фішер став інтернет-сенсацією

Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта