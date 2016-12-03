США і РФ спільно шукають шляхи виходу з кризи в Алеппо

414 переглядів
0
Субота, 3 грудня 2016, 07:41

США і Росія вивчають нові шляхи для виходу з глухого кута, який виник в питанні, як зупинити кровопролиття в місті Алеппо в Сирії.

Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі, передає "Радіо Свобода".

За словами Керрі, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Римі, вони обмінялися певними думками і тепер з'ясовують, чи життєздатні вони.

Держсекретар додав, що обидві сторони визнали важливість продовжувати дипломатичні зусилля.

Керрі зазначив, що знову оцінить поступ разом з Лавровим під час їх зустрічі на наступному тижні на полях європейської конференції з безпеки в німецькому Гамбурзі.

Тим часом Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що базується в Лондоні, повідомило, що в п'ятницю сирійські урядові війська і їх союзники захопили вже половину території Алеппо, яку контролювали повстанці.

В ООН днями попереджали, що через посилення наступу Дамаска і Москви Алеппо може перетворитися в "суцільне гігантське кладовище".

Теми: Сирія США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сирійська опозиція веде таємні переговори з РФ щодо Алеппо без участі США - ЗМІ 1 грудня 2016, 13:07
РБ ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії 30 листопада 2016, 07:58
Франція скликає Радбез ООН через ситуацію у сирійському Алеппо 29 листопада 2016, 10:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Дніпропетровщині вантажівка врізалася в автобус, 5 людей загинули
ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн
Онищенко: Порошенко - аферист, переговори з ним не веду вже місяць
Новіков: Карпюка можуть в понеділок етапувати
Усі новини
Кіно

Нашумілий фільм "Люди, які прийшли до влади" можна подивитися онлайн

Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний