Синоптики попередили про сильний сніг та лавинну небезпеку у вихідні

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Субота, 3 грудня 2016, 11:12

У суботу, 3 грудня в Україні на дорогах - ожеледиця, вночі на Лівобережжі місцями сильний сніг, в Криму та Приазов'ї сильний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь.

Як повідомляє ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, у південній та східній частинах країни очікуються пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини. 

3-4 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується підвищена лавинна небезпека.

3 грудня на акваторії Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови, вночі по Чорному морю, вдень по Азовському пориви вітру 25-30 м/с; висота хвиль 20-40 дм; очікуються згінно-нагінні явища.

Українська правда 

Теми: погода
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