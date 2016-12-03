Синоптики попередили про сильний сніг та лавинну небезпеку у вихідні

У суботу, 3 грудня в Україні на дорогах - ожеледиця, вночі на Лівобережжі місцями сильний сніг, в Криму та Приазов'ї сильний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь.

Як повідомляє ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, у південній та східній частинах країни очікуються пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини.

3-4 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується підвищена лавинна небезпека.

3 грудня на акваторії Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови, вночі по Чорному морю, вдень по Азовському пориви вітру 25-30 м/с; висота хвиль 20-40 дм; очікуються згінно-нагінні явища.

Українська правда