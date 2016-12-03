Суд продовжив арешт Кацуби до 25 січня з альтернативою застави у 450 млн

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Субота, 3 грудня 2016, 11:55

Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт з альтернативою застави в розмірі 450 млн гривень для екс-заступника голови НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби.

Про це повідомив адвокат Кацуби Ігор Степанов.

"У п'ятницю минулого тижня (25 листопада) суд продовжив запобіжний захід ще на 2 місяці", - повідомив Cтепанов.

За його словами, наразі відбувається ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.  Як зазначив адвокат, суд не обмежував сторону захисту у строках ознайомлення.

Як відомо, 17 червня слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із сумнозвісного клану Кацуб Олександра. У середині серпня суд продовжив його арешт ще на два місяці.

У жовтні суд знову продовжив утримання під вартою Олександра Кацуби до 2 грудня з можливістю внести заставу в розмірі 450 млн грн.

Як повідомляла "Українська правда", Кацуба  по посаді глави "Чорноморнафтогазу", підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка". Однак затримали його не в цій справі, а у розслідуванні "бензинової" справи Курченка.

За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

Батько Олександра  - Володимир Кацуба - був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, тепер - нардеп від групи "Партія "Відродження". 

Українські новини

Теми: Нафтогаз суд
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