На вотчині Путіна почалися мітинги проти "нестерпних умов життя і роботи ЖКГ"

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Субота, 3 грудня 2016, 12:58

У Ленінградській області почалися мітинги проти нестерпних умов життя і роботи ЖКГ. 

Про це повідомляє 47news.  

Зокрема, 3 грудня відбувся мітинг у Шліссельбурзі, на 11 грудня узгоджено мітинг у Светогорську.

"Зношеність комунальних мереж у регіоні подекуди сягає 90%, проблеми з транспортною доступністю, станом доріг та система охорони здоров'я разом з настанням зими дозволяють припустити, що ці мітинги - не останні", - зазначає видання. 

Губернатор Ленобласті доручив створити міжвідомчу групу після того, як в регіоні почалися мітинги: чиновники мають оперативно реагувати на питання соціального характеру.  У разі виявлення порушень матеріали перевірок направлять, за необхідності, у прокуратуру та правоохоронні органи.

Зазначається, що рішення про створення міжвідомчої групи пов'язано з мітингами проти нестерпних умов життя, незадовільної роботи житлово-комунального комплексу, транспортного блоку, роботи соціальних і медичних установ у Ленобласті. 

Теми: Росія мітинги
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Коментарі — 2
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IP: 37.54.87.---Шлакоблок03.12.2016 13:41
Во всём виноваты укрофашисты. Вы разве не знаете? Ведь они нас ВЫНУЖДАЮТ помимо госбюджета посылать туда танки, пушки, гаубицы, снаряды, грады и т.п., а также так называемые гумконвои. И всё это из госбюджета, где, кстати, эти расходы не предусмотрены. Но вы же понимаете?!
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IP: 37.54.87.---Шлакоблок03.12.2016 13:33
Во всём виноваты укрофашисты. Вы разве не знаете? Ведь они нас ВЫНУЖДАЮТ помимо госбюджета посылать туда танки, пушки, гаубицы, снаряды, грады и т.п., а также так называемые гумконвои. И всё это из госбюджета, где, кстати, эти расходы не предусмотрены. Но вы же понимаете?!
ВідповістиЗ цитатою
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