На вотчині Путіна почалися мітинги проти "нестерпних умов життя і роботи ЖКГ"

У Ленінградській області почалися мітинги проти нестерпних умов життя і роботи ЖКГ.

Про це повідомляє 47news.

Зокрема, 3 грудня відбувся мітинг у Шліссельбурзі, на 11 грудня узгоджено мітинг у Светогорську.

"Зношеність комунальних мереж у регіоні подекуди сягає 90%, проблеми з транспортною доступністю, станом доріг та система охорони здоров'я разом з настанням зими дозволяють припустити, що ці мітинги - не останні", - зазначає видання.

Губернатор Ленобласті доручив створити міжвідомчу групу після того, як в регіоні почалися мітинги: чиновники мають оперативно реагувати на питання соціального характеру. У разі виявлення порушень матеріали перевірок направлять, за необхідності, у прокуратуру та правоохоронні органи.

Зазначається, що рішення про створення міжвідомчої групи пов'язано з мітингами проти нестерпних умов життя, незадовільної роботи житлово-комунального комплексу, транспортного блоку, роботи соціальних і медичних установ у Ленобласті.