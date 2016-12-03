У найближчі дні синоптики обіцяють мороз, сніг і ожеледицю

У найближчі дві доби температура вночі знизиться до 14 градусів морозу, вдень очікується -1...-6, у південній частині країни вночі 0...-5, вдень від -2 до +3.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в більшості областей часом пройде невеликий сніг, вночі в західних областях помірний. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 4 грудня часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця; вітер північно-західний, 5-10 м / с; температура вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.

5 грудня очікується погода без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу; вдень 2-7°, у східній частині місцями 8-10 морозу; на півдні і на Закарпатті вночі -4...-9, вдень 0...-5.

У Києві без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12° морозу; вдень -3...-5.

Інтерфакс-Україна