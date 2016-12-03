В Одесі від пожежі загинула мати і 5 дітей

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Субота, 3 грудня 2016, 16:43

Кількість жертв пожежі, що сталася в квартирі 11-поверхового житлового будинку в Одесі, під час якої загинули мати і четверо дітей, збільшилася до шести.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар Одеської міської ради Наталія Мальцева, в лікарні померла остання дитина, яка залишалася в живих.

При цьому батько родини, який також перебував у лікарні у важкому стані, прийшов до тями.

2 грудня в Одесі сталася пожежа в квартирі багатоповерхового житлового будинку по вул.Дніпропетровська дорога, 77.

Рятувальники винесли з квартири всіх мешканців: двох батьків і 5-х дітей. Мати і одна дитина загинули в результаті отруєння продуктами горіння. Співробітники ДСНС передали постраждалих до карети швидкої допомоги, але двоє дітей померли по дорозі до медичного закладу, а одна померла в лікарні.

Теми: Одеса
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