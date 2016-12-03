У суботу бойовики зосередилися на Луганському напрямку – штаб

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Субота, 3 грудня 2016, 18:13

Протягом дня суботи бойовики відкривали вогонь по українських позиціях 17 разів, з них 11 на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське і Новозванівку.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів – Мар’їнку, а з стрілецької зброї – Гнутове.

На Донецькому – під вогонь гранатометів потрапило Зайцеве, а БТР обстрілював Нижнє Лозове.

Українська правда

Теми: АТО
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