Російському пропагандисту з "вогника" на Інтері заборонили в'їзд в Україну

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 14:04

СБУ 29 грудня заборонила в'їзд в Україну російському актору Яну Цапніку, який зіграв головну роль у новорічному "вогнику" на каналі "Інтер".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко, опублікувавши відповідний документ СБУ.

Цапнік відомий тим, що зіграв роль донецького бойовика з позивним "Майор" у пропагандистському фільмі "Воєнний кореспондент" на російському НТВ.

 

"Враховуючи зазначене, 29 грудня 2016 року громадянину Російської Федерації Цапніку Яну Юрійовичу винесено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на п'ять років та проінформовано Міністерство культури України для внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України", – сказано в документі СБУ.

"Якщо Ян Цапнік дійсно бере участь у новорічному "вогнику" на "Інтері", сподіваюсь, що телеканал зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність", – додав Артеменко.

Українська правда

Теми: пропаганда Інтер Росія СБУ
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