Літак Шарджі – Київ вже везе 109 українців додому

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Субота, 31 грудня 2016, 21:05

Літак зі 109 пасажирами, які раніше застрягли в Об’єднаних Арабських Еміратах, вилетів із Шарджі до Києва.

Про це "Українській правді" повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

За його даними, виліт відбувся близько 20:30.

Близько 19:15 посол також повідомив, що на інший літак – із Дубаї – відкрили реєстрацію. Юрій Полурез пообіцяв трохи згодом повідомити про час відправлення літака з Дубаї.

У свою чергу, керівник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в аеропорту Дубаї поки лишається близько 100 пасажирів.

Він  припустив, що проблема ще лишатиметься, бо у ці ж аеропорти як транзитні вирушають інші літаки з українцями на борту.

Раніше повідомлялося, що українці застрягли у двох аеропортах ОАЕ – у Шарджі й у Дубаях, це були пасажири Air Arabia та Fly Dubai, блиько 100 осіб у кожному аеропорту.

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію: (044) 238 17 77 . Гаряча лінія також працює в Консульстві України в м. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Дипломати роблять усе, щоб українці до Нового року повернулися додому.

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП

Теми: авіа
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