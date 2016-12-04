У анексованому Криму чекають на німецьких бізнесменів з інвестиціями

У анексованому Росією Криму очікують на німецьких бізнесменів, які приїдуть "з перспективними інвестиційними проектами".

Про це заявив призначений російською владою віце-прем'єр кримського "уряду" Георгій Мурадов, пише РІА Новости.

"Бізнесмени з Баварії збираються ще раз до нас приїхати. Вони запропонували цікаві проекти, такі як переробка соняшнику у соняшникову олію... Крім цього - створення підприємства з виробництва спеціальних шлангів, які використовуються для крапельних систем зрошення", - заявив Мурадов.

За його словами, візит делегації очікується у грудні.

Повідомляється, що за останній час півостров відвідали кілька делегацій іноземних держав, зокрема "групи італійських, німецьких та американських політиків і громадських діячів".