У анексованому Криму чекають на німецьких бізнесменів з інвестиціями

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Неділя, 4 грудня 2016, 14:08

У анексованому Росією Криму очікують на німецьких бізнесменів, які приїдуть "з перспективними інвестиційними проектами". 

Про це заявив призначений російською владою віце-прем'єр кримського "уряду" Георгій Мурадов, пише РІА Новости.

"Бізнесмени з Баварії збираються ще раз до нас приїхати. Вони запропонували цікаві проекти, такі як переробка соняшнику у соняшникову олію... Крім цього - створення підприємства з виробництва спеціальних шлангів, які використовуються для крапельних систем зрошення", - заявив Мурадов. 

За його словами, візит делегації очікується у грудні.

Повідомляється, що за останній час півостров відвідали кілька делегацій іноземних держав, зокрема "групи італійських, німецьких та американських політиків і громадських діячів".

Теми: Крим анексія Німеччина
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Коментарі — 2
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IP: 95.213.218.---Александр Ересько04.12.2016 14:49
xoxli pidori
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 14:13
Да будь-ласка нехай їдуть до Криму, А українська влада для німецьких бізнесменів повинна прийняти нові санкційні податки " за сприяння владі окупантів" . Тобто все по чесному і у алєманів є вибір, як, наприклад, в 1939 році.
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