Росіянам вже не цікаво, що відбувається в Україні

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Неділя, 4 грудня 2016, 14:56

За подіями в Україні дуже уважно стежать лише 6% росіян.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру", проведеного 18-21 листопада.

На питання "Чи стежите ви за останніми подіями в Україні?" 6% опитаних відповіли, що стежать дуже уважно, 23% - досить уважно, 44% - без особливої уваги, 26% зовсім не стежать і 2% росіян нічого про них не чули.

З початку Євромайдану найбільша увага росіян до України спостерігалася в червні 2014 року: тоді дуже уважно за ситуацією стежили 20% опитаних, досить уважно - 45, без особливої уваги - 29, зовсім не стежили 6%, і нічого про неї не знав 1%.

 

Крім того, 64% опитаних вважають, що приєднання Криму принесло Росії більше користі, ніж шкоди, 19% - що більше шкоди, і 18% не змогли відповісти.

У березні 2015 року 70% вважали, що приєднання Криму принесло більше користі, а 18% - що більше шкоди.

Обстановку на Сході України 66% росіян оцінили як напружену, 16% як критичну, 8% як спокійну, 1% як благополучну, і 8% не змогли відповісти. Відповіді на це питання не значно змінювалися, починаючи з жовтня 2015 року.

При цьому 46% опитаних вважають, що протягом наступного року обстановка на Сході України залишиться без змін, 25% - що вона погіршиться, 14% - що покращиться. Ще 16% не змогли дати відповідь.

Крім того, 63% опитаних сказали, що для Росії було б корисно, щоб Україна була незалежною країною, яка має добросусідські взаємовигідні відносини з Росією, і 27% - щоб Україна перебувала під економічним і політичним контролем Росії. 10% не змогли відповісти.

Опитування проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Українська правда

Теми: опитування Росія
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Коментарі — 3
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IP: 5.45.192.---kerubino04.12.2016 15:21
Александр Ересько:
Таким идиотам как ты лучше жить при таком режиме ,какой навязывает больной на голову Путин .Ты большая гнида .
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 15:13
Кремль не втратив інтерес до України.
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IP: 95.213.218.---Александр Ересько04.12.2016 15:08
Крымчане не захотели жить в стране фашистких ублюдков,где правящая хунта разворовывает страну,не захотели жить вместе с музычками,ярошами,айдарами,дамой с косой наливайками и кролами..вот результат-Крым вернулся домой,а хохлотвари свинядомые пусть дальше и выше скачут,проводят факельные шествия,прославляют упа,чмокают у запада писюндрявчик.
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