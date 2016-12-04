Російський банк у анексованому Криму відключить банкомати: "загроза DDoS-атаки"

450 переглядів
0
Неділя, 4 грудня 2016, 17:10

У анексованому Криму російський "Генбанка" відключить банкомати в ніч на 5 грудня "через загрозу DDoS-атаки на фінустанови Росії".

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на заяву банка. 

"Керівництвом Генбанка ухвалено рішення про тимчасове відключення мережі банкоматів банку. Відключення відбудеться з 21:00 4 грудня до 9:00 5 грудня (за моск.часом). Причина - готується DDoS-атака на банківську систему РФ, за інформацією спецслужб Росії. Блокування пристроїв буде здійснено з метою запобігання несанкціонованих транзакцій і втрати клієнтами своїх коштів", - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що зняття готівки можливе у банкоматах інших банків, а безготівкові операції по картах "Генбанка" можна здійснювати у повному обсязі.

"Генбанк" перебуває у "чорному" списку санкцій США через незаконне приєднання Криму до РФ. За підсумками першого кварталу 2016 року "Генбанк" посідає 150 місце за розміром активів.

У серпні 2015 року Радмін Криму та "уряд" Севастополя увійшли до складу засновників "Генбанка", та отримали безкоштовно по 25% у статутному капіталі банка. У жовтні 2016 року уряд Севастополя скасував рішення попереднього глави міста Сергія Мєняйла про безоплатну передачу 25% акцій у власність Криму. 

Як відомо, 2 грудня ФСБ заявила, що іноземні спецслужби готують масштабні кібератаки для дестабілізації фінансової системи Росії.

За даними ФСБ, атаки будуть супроводжуватися "масовим розсиланням SMS-повідомлень і публікаціями в соцмережах провокаційного характеру відносно кризи кредитно-фінансової системи Росії".

У ФСБ заявляють, що серверні потужності і командні центри для здійснення таких атак нібито знаходяться на території Нідерландів і належать українській хостинговій компанії BlazingFast. 

Теми: Крим Росія банки анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У анексованому Криму чекають на німецьких бізнесменів з інвестиціями 4 грудня 2016, 14:08
Нацрада: Окупантам не вдасться заглушити українське мовлення на Крим 4 грудня 2016, 01:52
"Влада" Криму: арешт України на "скіфське золото" нічого не означає 3 грудня 2016, 18:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета
Порошенко: Винні у перестрілці у Княжичах мають бути покарані
"Автомайдан" приїхав до Авакова
У МЗС не знають про таємні домовленості по Донбасу
Усі новини
Лайфхаки

Батьки малолітньої дитини – найбільші винахідники у світі

Заборона

Нацрада оприлюднила перелік 544 фільмів, заборонених в Україні