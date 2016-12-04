Вибори президента Австрії: "проросійський" кандидат вже визнав поразку

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Неділя, 4 грудня 2016, 19:17

За даним попереднього підрахунку голосів на виборах президента Австрії  перемагає колишній лідер "Зелених" Александер Ван дер Беллен.

Як повідомляє DW, його опонент Норберт Гофер вже визнав поразку та привітав переможця. 

За даними попереднього підрахунку, проведеного інститутом SORA на замовлення телеканалу ORF, Ван дер Беллен здобуває 53,6% голосів проти 46,4%  у представника "Австрійської партії свободи", правопопуліста Норберта Гофера.

Перші результати голосування також показують, що Ван дер Беллен зміг дещо додати у підтримці порівняно з попереднім голосуванням.

 

Як відомо, перший тур президентських виборів відбувся у квітні 2016 року, у ньому брали участь шестеро кандидатів: Гофер переміг, набравши 36% голосів, Ван дер Беллен посів друге місце.

Конституційний суд Австрії визнав недійсними результати виборів: вони були скасовані через порушення процедури підрахунку виборчих бюлетенів в окремих округах.

Норберт Гофер під час першої кампанії часто застосовував антиміграційну риторику і був відомий як поміркований євроскептик. Також під час кампанії він висловився за термінове зняття санкцій з РФ, за співпрацю в енергетичній сфері і за розв'язання українсько-російської кризи на основі "права народів на самовизначення". 

Раніше повідомлялося, що у новообраного президента Австрії виявили українське коріння. Прадід Александера ван дер Беллена походив з України.

Теми: вибори Австрія Росія
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IP: 82.145.220.---Sergik2304.12.2016 19:58
Хороша новина з Австрії. Ротшильдовець Ван дер Белен, зелені, Червоний Інтернаціонал переміг промосковського Хофера Чорний Інтенаціонал.
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