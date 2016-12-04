В Узбекистані обирають президента, перемогу пророкують екс-прем'єру

В Узбекистані відбулися вибори президента країни.

Як повідомляє "Радіо Озодлик" - узбецька служба "Радіо Свобода", у ЦВК заявили, що вибори відбулися без будь-яких порушень.

Однак джерела "Озодлік" у різних регіонах республіки повідомили про те, що на деяких виборчих дільницях порушення все-таки спостерігалися.

Законодавчий поріг явки становить 33%, за даними ЦВК, на виборах проголосували 87,8% виборців, пише DW.

Результати виборів будуть відомі до 14 грудня, а інавгурація може відбутися ще у 2016 році.

За повідомленням спостерігачів, 4 грудня більшість громадян Узбекистану проявили неймовірну політичну активність.

На вибори до Узбекистану ОБСЄ відправила своїх представників, однак їхніх звітів щодо голосування наразі немає. Жодні попередні вибори в Узбекистані не було визнано демократичним і справедливими представниками ОБСЄ.

Вибори вперше в історії незалежної Узбекистану відбулися без Іслама Карімова, який беззмінно правив країною впродовж 27 років і помер 2 вересня на 79-му році життя.

Також вперше Державне телебачення транслювало вибори президента в режимі онлайн, а на кожній виборчій дільниці найстаршому і наймолодшому виборцю вручали пам'ятні подарунки.

На пост глави держави претендують 4 кандидати, у тому числі - екс-прем'єр Узбекистану, в.о. глави держави 59-річний Шавкат Мірзіяєв, якому пророкують перемогу. Він був призначений в.о. після смерті Іслама Карімова всупереч конституційній нормі, за якою посаду мав тимчасово обійняти спікер верхньої палати парламенту. Мірзіяєв заявляв про намір у разі перемоги значною мірою продовжити політичний курс Карімова.

Серед інших кандидатів - провладні Хотамжон Кетмонов (Народно-демократична партія), Сарвар Отамурадов (Демократична партія) і Нарімон Умаров (Соціал-демократична партія "Адолат").