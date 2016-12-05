Екзит-пол: В Італії на референдумі висловилися проти конституційної реформи

В Італії більшість проголосувала проти конституційної реформи, запропонованої прем'єр-міністром Маттео Ренці.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані екзит-полів.

Так, підтримали зміни до конституції 42-46% тих, хто проголосував, проти висловилися 54-58%.

Реформа, запропонована прем'єром, передбачає скорочення повноважень верхньої палати італійського парламенту і регіональних адміністрацій. Він пообіцяв піти у відставку, якщо зміни не будуть підтримані.