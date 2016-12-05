Керрі порадив Трампу обговорювати з Держдепом дзвінки за кордон

Перехідний команді обраного президента США Дональда Трампа не зайве було б звертатися до Держдепартаменту, перш ніж розмовляти по телефону з закордонними лідерами.

Про це завив держсекретар США Джон Керрі в неділю, 4 грудня, передає "Укрінформ".

"З нами не зв'язувалися ні перед однією з таких бесід. Я вважаю, що рекомендації експертів про поточний статус потенційної проблеми могли б бути дуже цінними. Користуватися цими порадами чи ні - це вже інше питання, але абсолютно очевидно, що цього не відбувається", - сказав він.

2 грудня Дональд Трамп поговорив з главою Тайваню Цай Інвень по телефону, порушивши тим самим обмеження на прямі дипломатичні контакти з Тайванем.

Після цієї бесіди Пекін висловив Вашингтону офіційний протест.