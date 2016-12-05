Прем'єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку

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Понеділок, 5 грудня 2016, 06:11

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кей несподівано заявив про відхід у відставку.

Про це пише Reuters.

Новим прем'єром, ймовірно, стане заступник Кея і міністр фінансів Білл Інгліш. Рішення про це буде прийнято 12 грудня на зборах Національної партії.

Відзначається, що Кей подав у відставку за сімейними обставинами.

Він заявив, що не зміг би залишитися прем'єр-міністром на четвертий термін, якби правляча партія перемогла на виборах в 2017 році.

Кей займає посаду прем'єр-міністра Нової Зеландії з 2008 року.

Теми: прем'єр
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