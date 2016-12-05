АТО: Бойовики били в усіх напрямках, всього 25 обстрілів

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку терористи били з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в Талаківці, Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному.

На Луганському напрямку під вогонь 82 міліметрових мінометів потрапила Новозванівка. З гранатометів були обстріляні Кримське, Жовте, Лопаскіне, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці бойовики вели вогонь із зенітних установок.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів і гранатометів обстрілювали українські позиції поблизу Авдіївки.