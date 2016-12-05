Авіаносець РФ, який бомбардує Сирію, втратив другий винищувач

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Понеділок, 5 грудня 2016, 12:48

Російський винищувач Су-33 з авіакрила крейсера "Адмірал Кузнєцов" зазнав аварії, викотившись за межі палуби через обрив троса.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву прес-служби Міноборони Росії.

"Після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33", – повідомили в Міноборони РФ.

"Пілот катапультувався, і силами пошуково-рятувальної служби був відразу доставлений на борт важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов". Здоров'ю льотчика нічого не загрожує", – додали у відомстві.

"Російська корабельна авіаносна група продовжує діяти в Середземному морі за планом далекого походу. Польоти палубної авіації тривають у відповідності з завданнями", – заявили в прес-службі.

Це другий інцидент з авіакрилом "Адмірала Кузнєцова". 14 листопада стало відомо про аварію винищувача Міг-29 при заході на посадку за кілька кілометрів до авіаносця, льотчик катапультувався.

Теми: Сирія війна Росія
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