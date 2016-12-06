Рада дозволила військовим розривати контракти під час АТО

Верховна Рада дозволила військовослужбовцям розривати контракти під час антитерористичної операції або особливого періоду.

За законопроект № 5337 на засіданні у вівторок проголосували 239 нардепів.

Згідно з документом, право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту (ті, хто уклали контракт у мирний час).

Також – військовослужбовці, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби (ті, хто уклали контракт в особливий період).

Такі особи можуть за бажанням продовжувати військову службу за новим контрактом.

Водночас, згідно з поправкою прийнятою з голосу, на розробку порядку звільнення військовослужбовців відводиться 1 рік.

"Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється у строки та в обсягах, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, не пізніше одного року з дня набрання чинності цим законом", – сказано в законі.

Як відомо, Верховна Рада 12 липня дозволила військовослужбовцям ЗСУ, які проходять службу на контрактній основі під час дії в країні особливого періоду, при закінченні терміну дії контракту звільнитися з армії, переукласти або достроково розірвати його.

Президент Петро Порошенко ветував його.

Валентина Романенко, УП