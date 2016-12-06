Іноземне судно, яке заходило в порти Криму, можуть конфіскувати

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Вівторок, 6 грудня 2016, 13:44

Затримане прикордонниками судно "Sky moon", яке заходило до портів тимчасово окупованого Криму, можуть конфіскувати на користь держави.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що 30 листопада прикордонники затримали вантажне судно, яке порушило порядок в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території  АР Крим.

Наразі судно "Sky moon" під прапором Танзанії, яке морські прикордонники затримали в українських внутрішніх водах на річці Дунай, попри опір екіпажу доставлено в порт Рені.

В суднових та в паспортних документах екіпажу  прикордонники знайшли підтвердження фактів заходу судна до портів на тимчасово окуповані території України (ТОТУ) та переміщення звідти вантажу.



У Держприкордонслужбі зазначають, що це перше судно стосовно якого є безперечні докази неправомірного перебування в портах АР Крим.

"На членів екіпажу складено протоколи про порушення порядку в’їзду-виїзду з ТОТУ, а на капітана та старпома – за невиконання законних вимог представника прикордонного відомства. Представники військової прокуратури розпочали слідчі дії", – повідомляють прикордонники.

За зазначені порушення українського законодавства капітану судна та членам екіпажу загрожує штраф або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Наразі заведені прикордонниками адміністративні справи вже передані на розгляд до суду, який і має визначити відповідне покарання.

"Що стосується розпочатого кримінального провадження, то судно-порушник арештоване та може бути конфісковане на користь держави. Наразі це перше судно, стосовно якого будуть прийняті такі жорсткі дії за відвідування портів тимчасово окупованої території України. Слідство триває", – зазначено в повідомленні.

Теми: Крим Прикордонна служба
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович06.12.2016 13:57
Ну хоч одна гарна новина. Отак і надалі,всіх порушників заарештовувти,на користь держави. А кацапи хай знають,що вони під санкціями.Крим український!
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