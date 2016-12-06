Кулеба ввічливо пояснив, що Лавров бреше

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Вівторок, 6 грудня 2016, 14:08

Глава МЗС РФ каже неправду, коли стверджує, що міжнародним правозахисникам не перешкоджають приїхати до Криму і подивитися на ситуацію з правами людини.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Сергій Вікторович Лавров у присутності Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда свідомо ввів в оману присутніх на прес-конференції журналістів та їхні аудиторії, професійно і повністю спотворивши реальність, оскільки главі МЗС РФ добре відомо, що його підлеглі на всіх майданчиках послідовно і рішуче блокують будь-які спроби уповноважених міжнародних моніторингових правозахисних механізмів потрапити до окупованого Криму", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, Росія хоче, щоб Крим моніторили лише особливі "щирі" фахівці, готові не акцентувати увагу "на такій дрібниці як окупація, і не дивитись туди, куди дивитись заборонено щирими співробітниками ФСБ".

Як відомо, у вівторок, 6 грудня, Сергій Лавров заявив, що не існує жодних перешкод для тих, хто хоче приїхати в Крим і вивчити ситуацію з дотриманням прав людини на півострові.

Українська правда

Теми: ПАРЄ
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