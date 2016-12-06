У рівненського "заробітчанина" в банку вкрали €1,2 млн і понад $2 млн

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Вівторок, 6 грудня 2016, 15:50

У Рівному з банківської скриньки в одному з банків викрали €1,2 млн, $1,8 млн і 230 тисяч швейцарських франків.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передають Українські новини.

За словами потерпілого, близько 5 грудня ввечері він прийшов до фінансової установи перевірити кошти, але коли відкрив скриньку сейфа, то не виявив вказаної суми грошей.

Правоохоронцям потерпілий пояснив, що заробив гроші, працюючи за кордоном два роки тому.

Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Поліцейські встановлюють походження грошей та всі обставини інциденту.

Теми: Рівне
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