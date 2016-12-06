Джемілєв у Європарламенті розповів, що окупанти привезли до Криму ядерну зброю

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв заявив у Європейському парламенті, що окупанти завезли до Криму ядерну зброю, а кримськотатарський народ витискають з півострова.



Про це він сказав у вівторок в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках дебатів, присвячених незаконній анексії Криму Росією, передає УНІАН.

"За нашим даними, на півострів навіть завезли ядерне озброєння. Інформаційні служби Меджліса володіють даними, що завезено шість ядерних боєголовок", - повідомив Джемілєв.

За його словами, окупований Крим зараз "перетворений на військову базу".

"Відповідно до інформації нашої контррозвідки, там близько 70 тис військових, включаючи ФСБ, поліцію", - розповів лідер кримських татар.

Джемілєв також переконаний, що "військового шляху звільнення Криму" немає.

"Ми думаємо, що звільнення Криму можливо тільки дипломатичним шляхом, шляхом тиску на агресора. Один із головних засобів - це жорсткі санкції. Як вам відомо, після окупації Радянським Союзом Афганістану були застосовані жорсткі санкції, що призвело до його розпаду. Ми сподіваємося, що санкції, які застосовані до агресора, також призведуть до звільнення окупованих територій. Але я думаю, що терміни звільнення повинні бути значно звужені, ніж після окупації Афганістану", - деталізував він.

Крім того, Джемілєв повідомив, що зараз в окупований Крим повернулися часи Радянського Союзу.



"Окупанти ліквідували всі демократичні свободи, встановлений режим, подібний до радянського. Люди живуть в страху, процвітають доноси. До кримських татар особливе ставлення, тому що вони чітко сказали, що не сприймають окупацію", - наголосив лідер.

Він каже, що приблизно 95% репресій, які вчиняються на території окупованого півострова, припадає на кримських татар.

Джемілєв також нагадав, що в Криму таємно викрадають людей.

"У тому, що до цих викрадень мають відношення каральні органи Російської Федерації, у нас немає жодного сумніву, і у нас є докази. Політика влади стосовно корінного народу зведена до того, щоб зробити все можливе, аби виштовхнути його за межі Криму, - підкреслив він. - Одночасно з виштовхуванням кримськотатарського народу у великій кількості до Криму завозять росіян, що є воєнним злочином".

Разом з тим, за словами Джемілєва, він закликає "співвітчизників не залишати Крим, залишатися на батьківщині та чекати на звільнення".