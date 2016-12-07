Зруйнований бойовиками міст через Сіверський Донець відновили

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Середа, 7 грудня 2016, 05:54

Міст через річку Сіверський Донець, який бойовики підірвали під час відступу влітку 2014 року, відновлений.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дорога через цей міст була найкоротшим шляхом між Лисичанськом і Сіверськодонецьком. Відсутність моста ускладнювала життя городянам, так як їздити доводилося в об'їзд. У 2015 році Сіверськодонецькою міськрадою було прийнято рішення відновлювати об'єкт. Роботи почалися в грудні минулого року.

Був проведений капітальний ремонт опор і прольотів моста, також прокладені пішохідні доріжки, поставили нові огорожі і зробили освітлення.

Відновлювався міст по одній з програм Європейського союзу. Представництво ЄС виділило на це 1 мільйон 400 тисяч євро. Ще 100 тисяч євро надала міська рада Сіверськодонецька. Представники Євросоюзу повністю контролювали хід робіт і залишилися задоволені реалізацією проекту.

Здати в експлуатацію цей міст повинні були ще 13 вересня. Але роботи кілька разів припинялися, і терміни закінчення ремонту переносилися.

Теми: Луганська область
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