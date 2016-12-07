Зруйнований бойовиками міст через Сіверський Донець відновили
Міст через річку Сіверський Донець, який бойовики підірвали під час відступу влітку 2014 року, відновлений.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Дорога через цей міст була найкоротшим шляхом між Лисичанськом і Сіверськодонецьком. Відсутність моста ускладнювала життя городянам, так як їздити доводилося в об'їзд. У 2015 році Сіверськодонецькою міськрадою було прийнято рішення відновлювати об'єкт. Роботи почалися в грудні минулого року.
Був проведений капітальний ремонт опор і прольотів моста, також прокладені пішохідні доріжки, поставили нові огорожі і зробили освітлення.
Відновлювався міст по одній з програм Європейського союзу. Представництво ЄС виділило на це 1 мільйон 400 тисяч євро. Ще 100 тисяч євро надала міська рада Сіверськодонецька. Представники Євросоюзу повністю контролювали хід робіт і залишилися задоволені реалізацією проекту.
Здати в експлуатацію цей міст повинні були ще 13 вересня. Але роботи кілька разів припинялися, і терміни закінчення ремонту переносилися.
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