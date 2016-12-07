Поліція відкрила ще одну справу через махінації з запуском е-декларування

Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження у справі з фальсифікацією зламу системи е-декларування у серпні 2016 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Саша Дрік.

"Добились відкриття ще одного кримінального провадження у справі з фальсифікацією зламу системи е-декларування. Провадження відкрито проти ДП "УСС", які ігнорували звернення народного депутата Павла Костенко. Відповіді на ці звернення дозволяють зрозуміти масштаби порушень під час фальсифікації", - написала вона.

У своїй заяві Костенко просить почати досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами Державного підприємства "Українські спеціальні системи" кримінального правопорушення, передбаченого ст. 351 "Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України".

Як відомо, 28 листопад Дрік у своєму блозі на УП повідомила, що у Нацполіції не реєструють провадження за фактом видачі справжнього цифрового підпису, який дозволив розмістити фіктивну декларацію в Держреєстрі декларацій НАЗК.

"Саме цей електронний цифровий підпис дозволив народним депутатам Антону Геращенку та Івану Віннику заявити про нібито "дірявість" системи е-декларування під час скандальноїпрес-конференції 19 серпня", - написала вона.

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"Як з'ясувалось в результаті громадської перевірки ніякого зламу не було. Натомість бувпосадовий злочин співробітників ДП "Українські спеціальні системи", яке видає електронні цифрові підписи. Ключ, яким підписали фальшиву декларацію, ще майже добу після прес-конференції можна було знайти на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ДП "УСС" в переліку чинних ключів. Пізніше там знищили всі докази: спочатку перенесли його до переліку недійсних на сайті, а ще за кілька годин - взагалі закрили сторінку з цим переліком", - написала Дрік.



ДП "УСС" - це структура Держспецзв'язку, який не видав сертифікат захищеності системі е-декларування, чим зірвав його запланований запуск 15 серпня.

При цьому, як стало відомо пізніше, жодна із 230 000 атак на систему в "тестовий" тиждень з 15 до 19 серпня не була успішною.

"Тобто в Держспецзв'язку спочатку заблокували запуск системи через нібито її незахищеність, а коли не знайшли цьому доказів, вирішили сфальшувати злам і для цього здійснили посадовий злочин", - написала Дрік.

Українська правда