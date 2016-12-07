РФ пред'явила остаточне обвинувачення кримському журналісту Семені

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Середа, 7 грудня 2016, 18:32

Кримському журналістові Миколі Семені висунули остаточне обвинувачення у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації.

Про це повідомляють адвокати Семени Андрій Сабінін та Еміль Курбединов на своїх сторінках в facebook.

"Побували з Миколою Семеною в спецслужбі. Пред'явили звинувачення. Заявили три великих клопотання, не читаючи слідчий сказав, що відмовить", - написав Сабінін.

"З завтрашнього дня розпочнеться ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, це приблизно шість (!) томів!", - написав Курбединов.

За його словами, "можна зробити висновок, що ФСБ представить суду Миколи Семену як затятого ненависника Росії, всього російського і путінського. Його образ ретельно зібрано з вирваних з контексту статей, фраз, необ'єктивних експертиз, висновків і фантазії слідства!".

Як відомо, 19 квітня російські силовики в окупованому Криму затримали журналіста "Радіо Свобода" Миколи Семену, звинувативши його в тому, що у своїх статтях він критикував анексію півострова.
Пізніше його відпустили під підписку про невиїзд, розслідування проти нього триває.

Затримання журналістів засудили міжнародні організації.

Українська правда

Теми: Крим права людини Політв'язні
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